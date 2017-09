Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Wie die Haltung in Deutschland geregelt ist

Wer mit einem gefährlichen Haustier wie einer Schlange in ein anderes Bundesland umziehen will, sollte sich vorher erkundigen: In Hessen und Schleswig-Holstein ist die Haltung verboten, in anderen Bundesländern gelten Ausnahmeregelungen. | video