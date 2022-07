Im Windschatten der Beatles, die ab 1962 erst die britische und wenig später auch die restliche Popwelt revolutionieren, nimmt auch die Karriere der Stones Fahrt auf. Taylor wird durch Bill Wyman ersetzt, als neuer Schlagzeuger wird der Jazz-Drummer Charlie Watts engagiert.

Und mit Andrew Loog Oldham findet sich ein Manager, der bereits für die Beatles arbeitete und über gute Beziehungen verfügt. Tatsächlich verschafft er den Stones einen Plattenvertrag bei der Firma Decca, die kurz zuvor noch die Beatles abgelehnt hatte.

Am 7. Juni 1963 erscheint die erste Single der Rolling Stones: "Come On", eine Coverversion von Buddy Holly. Vorher legt Manager Oldham dem Keyboarder Stewart nahe, die Band zu verlassen. Sein Äußeres passe nicht zum Image, das ihm für die Stones vorschwebe, so Oldham. Stewart bleibt der Band aber als Tourmanager, Live- und Studiomusiker bis zu seinem Tod 1985 erhalten.

Zu Beginn sahen sie noch recht brav aus

Oldham gelingt es, die Band als Anti-Beatles zu inszenieren: Die Stones blicken auf Fotos grimmig statt freundlich, tragen längere Haare und geben sich eine Aura der Unnahbarkeit und Gefahr.

Dazu kommt ihr Sound und ihre Bühnenshow: laut, ungehobelt, vulgär und aufgeladen mit jeder Menge sexueller Anspielungen. Die Rolling Stones sind für damalige Teenager das beste Mittel, um ihre Eltern zu schockieren.

1964 überredet Oldham die Band, neben den Coverversionen ihrer Blues-Vorbilder auch eigene Songs aufzunehmen. Ein Schachzug, der sich auszahlt. Im Frühling 1965 stürmt "The Last Time" an die Spitze der Charts, kurz danach erscheint "Satisfaction" und wird zum weltweiten Nummer-Eins-Hit.

Die Stones geraten in die damals typische Tretmühle: Tournee folgt auf Tournee, und die raren Pausen dazwischen werden für Plattenaufnahmen und Pressetermine genutzt.

Bei den Konzerten kommt es regelmäßig zu Ausschreitungen: Hysterische Teenager kreischen um die Wette und fallen in Ohnmacht, Besucher zetteln Schlägereien an, während die Band durch provokante Ansagen und anzügliche Gesten noch zusätzliches Öl ins Feuer gießt. Nach den Konzerten, die oft gewaltsam von Polizisten abgebrochen werden, gleichen viele Säle wahren Schlachtfeldern.

So sehen Rebellen in den Sechzigern aus

Das Leben auf der Überholspur fordert seinen Tribut. Parallel zum weltweiten Erfolg steigt auch der Drogenkonsum der Band. 1967 werden die Ermittler bei mehreren Hausdurchsuchungen fündig: Jagger, Richards und Brian Jones kommen vor Gericht und werden zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Doch die Bandmitglieder nehmen den Warnschuss nicht ernst. Vor allem Jones entwickelt ein ausgewachsenes Drogenproblem. Er verliert zunehmend die Lust am Dauerstress der Tourneen, auch bei den Studioaufnahmen bringt er sich kaum noch ein.

Als er nach einem weiteren Drogendelikt keine Arbeitserlaubnis für die USA erhält und die geplante Tournee somit zu platzen droht, ziehen Jagger, Richards und Charlie Watts am 8. Juni 1969 den Schlussstrich.

Sie fahren zu Jones und teilen ihm mit, dass sie planen, ohne ihn weiterzumachen. Dreieinhalb Wochen später findet man Jones ertrunken in seinem Swimming Pool. Die Umstände seines Todes werden nie geklärt.

Brian Jones' tragisches Ende war ein Schock

Die Stones stehen schon zwei Tage nach Jones' Tod bei einem lange geplanten Konzert im Londoner Hyde Park vor mehreren Hunderttausend Menschen auf der Bühne und stellen ihren neuen Gitarristen Mick Taylor vor.

Das Konzert gerät zu einem Tribut für Brian Jones, die Stones rezitieren Gedichte, spielen seine Lieblingslieder und lassen Hunderte weißer Schmetterlinge für ihn aufsteigen.

Ende des Jahres geht die Band zum ersten Mal seit drei Jahren wieder auf US-Tournee, doch diese endet mit einer weiteren Katastrophe. Bei einem Festival im kalifornischen Altamont kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen.