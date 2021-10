Berührung erhöht Trinkgeld



Wenn Kellnerinnen ihre Gäste scheinbar zufällig berühren, bekommen sie mehr Trinkgeld. In einem Versuch von US -amerikanischen Psychologen erhielten Kellnerinnen 37 Prozent mehr Trinkgeld, wenn sie ihre Gäste leicht mit den Fingern an der Hand berührten. Kumpelhaftes Hand-auf-die-Schulter-legen brachte ein Trinkgeld-Plus von 18 Prozent. Dass Berührungen Menschen großzügiger machen, heiß der Midas-Effekt – benannt nach König Midas aus der griechischen Mythologie, der alles, Berührte in Gold verwandelte.