Video: Aluminium – Wie schädlich ist das Leichtmetall?

Brustkrebs oder Alzheimer – ausgelöst durch Aluminium? Schon länger steht das Leichtmetall in Verdacht, den Körper zu schädigen. Dabei ist es im Alltag kaum zu umgehen: Es steckt in unserer Nahrung, in Deos und sogar in medizinischen Produkten. Wie gefährlich ist Aluminium für unsere Gesundheit? | video