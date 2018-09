Gehirn im Alter

In vielen Lehrbüchern wird die These vertreten, dass unser Gehirn nur in den ersten vier Lebensjahren wachsen kann. Lange ging man davon aus, dass im Erwachsenenalter Gehirnsubstanz weniger wird. Doch neue Untersuchungen haben dieses Dogma ins Wanken gebracht.