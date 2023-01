Der Supermarkt - Erfolgsmodell unter Druck

Supermärkte haben jahrzehntelang Erfolgsgeschichte geschrieben. Doch der Lebensmitteleinzelhandel ist krisengeschüttelt: Erbitterte Preiskämpfe zwischen den Einzelhändlern, steigende Inflation und neue Akteure werfen tiefe Schatten auf das Geschäftsmodell Supermarkt. Wie verändern Lieferdienste, Onlinehandel und digitale Großkonzerne den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und was bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher? Wie kaufen wir in Zukunft Lebensmittel – per App-Klick oder doch ganz anders? Außerdem bei Planet Wissen: Die Tricks die Händler und wie wir beim Gang durch einen Markt beeinflusst werden.

Quelle: SWR | Stand: 15.12.2022, 12:00 Uhr