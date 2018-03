Letitia Matarea-Türk

Die Politikwissenschaftlerin Letitia Matarea-Türk ist im Rahmen des Projektes „Faire Mobilität“ als Beraterin für den Deutschen Gewerkschaftsbund tätig. Sie berät Wanderarbeiter in Deutschland, informiert diese über ihre Rechte auf dem Arbeitsmarkt und hilft Beschäftigten, die ausgebeutet werden und in Not geraten sind. Letitia Matarea-Türk ist in Rumänien aufgewachsen und berät auch in ihrer Muttersprache. | mehr