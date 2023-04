Strom – unser komplexes Lebenselixier

Ein neues Stromzeitalter bricht an, Stromausfälle bis hin zum Blackout durch Überlast könnten zunehmen.

Etwa, wenn zukünftig Solar und Wind mehr zur Verfügung stellen, als abgenommen werden kann. Planet Wissen beleuchtet die aktuelle und zukünftige Stromversorgung in Deutschland, die in Zeiten der Energiewende immer komplexer und komplizierter wird, aber ohne die so gut wie nichts geht.

Quelle: SWR | Stand: 12.04.2023, 18:00 Uhr