30 Jahre Mauerfall – Der lange Weg zur Einheit

Planet Wissen . . 58:33 Min. . UT . Verfügbar bis 20.09.2024. WDR.

Die Autorin Manja Präkels und die Historikerin Kerstin Brückweh waren Jugendliche als die Mauer fiel. Die eine in der DDR, die andere in der BRD. Erwachsen geworden sind sie im vereinten Deutschland. Wie ist ihr Blick auf die seit 30 Jahren wachsende Einheit? Welche Erinnerungen haben sie an die Zeit des Umbruchs und welche Bedeutung hatte die Wende für ihr Leben?

Download Video: 30 Jahre Mauerfall – Der lange Weg zur Einheit.