Bundeswehr heute – Alltag in der Kaserne oder Einsatz im Krisengebiet?

18.10.2018 | 58:47 Min. | UT | WDR

Wer heute zur Bundeswehr geht, macht das freiwillig. Wer entscheidet sich für diesen Berufsweg und warum? Moderatorin Andrea Grießmann verbringt einen Tag in einer Bundeswehrkaserne im ostwestfälischen Augustdorf. Wie sieht der Alltag der Soldatinnen und Soldaten aus? Und welche Probleme haben sie – sowohl in als auch nach ihrem Einsatz in Kriegs- und Krisengebieten?

Download Video: Bundeswehr heute – Alltag in der Kaserne oder Einsatz im Krisengebiet?.