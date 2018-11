Der Pott ohne Pütt – Wie geht es ohne Kohle weiter?

30.11.2018 | 58:31 Min. | WDR

Ende 2018 ist endgültig Schluss: Dann schließen die beiden letzten in Deutschland noch aktiven Steinkohlenzechen. Eine davon ist "Prosper-Haniel" in Bottrop. Bevor alles vorbei ist, darf Planet-Wissen-Moderatorin Andrea Grießmann gemeinsam mit Bergmann Christian Strzecha noch mal in 1.200 Meter Tiefe.

