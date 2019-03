Die goldenen Zwanziger – Der Tanz auf dem Vulkan

13.03.2019 | 58:33 Min. | UT | WDR

Die 1920 Jahre gingen als "goldene" Dekade in die deutsche Geschichte ein. In Berlin begann die Moderne. Schillernde Ekstase und überschäumende Lebenslust prägten diese Zeit, aber auch bittere Armut. Ein Tanz auf dem Vulkan kurz vor der Weltwirtschaftskrise und dem Aufkommen des Nationalsozialismus in Deutschland. Sind die goldenen Zwanziger eigentlich nur eine moderne Legende? Wie war es wirklich?

