Gesünder wohnen – So geht's

07.03.2019 | 59:09 Min. | SWR

Räume haben einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Ob wir gesund wohnen, uns in unseren vier Wänden geborgen fühlen und Kraft tanken, hängt auch davon ab, wie unsere Umgebung gestaltet ist. So hat sich gezeigt, dass Patienten schneller gesund werden, wenn die Kliniken, in denen sie behandelt werden, nach architekturpsychologischen Kriterien gestaltet worden sind. Dieses Wissen können wir auch für unser Zuhause nutzen.