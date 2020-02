Muskeln – Wie sie uns stark machen

Planet Wissen . . 58:06 Min. . UT . Verfügbar bis 27.02.2025. WDR.

Muskulöse Körper gelten heute bei vielen als schick. Etwa elf Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied in einem Fitnessclub, so viele wie noch nie zuvor. Aber Muskeln sehen nicht nur gut aus: Sie machen stark und gesund. Planet Wissen berichtet über richtiges Training, Kraftsport im Alter und wie Muskeln sogar dem Gehirn helfen können.

Download Video: Muskeln – Wie sie uns stark machen.