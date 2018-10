Notfallrettung in der Krise

08.10.2018 | 58:46 Min. | SWR

Ein Sturz von der Leiter, plötzlich akuter Brustschmerz, ein Autounfall – es gibt viele Situationen, in denen wir die Notfallrettung brauchen. Die Entwicklung des Rettungswesens in Deutschland war lange eine Erfolgsgeschichte, aber funktioniert die Notfallrettung heute noch gut genug? Welche Reformen braucht das Rettungswesen in Deutschland?