Volkskrankheit Rückenschmerzen - Tipps für ein gesundes Kreuz

Planet Wissen. . 57:49 Min. . ARD-alpha.

Etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Rückenschmerzen. Hauptursachen sind körperliche Fehlstellungen, Bewegungsmangel, falsche Sitzpositionen am Arbeitsplatz und vor allem fehlende Tiefenmuskulatur.

Download Video: Volkskrankheit Rückenschmerzen - Tipps für ein gesundes Kreuz.