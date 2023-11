Video: Frauenhass – Woher kommt die Gewalt gegen Frauen?

Planet Wissen. . 58:04 Min. . ARD-alpha.

Trotz "Me Too", Emanzipation und Gleichberechtigung ist Frauenhass immer noch verbreitet. Frauen werden in Paarbeziehungen, im Arbeitsleben, im Netz oder auf der Straße regelmäßig bedroht und beschimpft oder erfahren (sexualisierte) Gewalt, quer durch alle Schichten und Milieus. | video