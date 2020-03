Video: Die Gebärmutter in der Schwangerschaft

Planet Wissen . . 02:44 Min. . WDR.

Die Hauptaufgabe der Gebärmutter ist der Schutz des heranwachsenden Lebens. In ihr wächst der Embryo bis zur Geburt auf die zwanzigfache Größe. Am Anfang der Schwangerschaft ist die Gebärmutter ungefähr so groß wie eine Birne – am Ende dann so groß wie zwei Fußbälle. | video