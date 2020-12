Abenteuer Schatzsuche – Der Traum vom großen Fund

Schon kleine Kinder träumen davon, einen Schatz zu finden – und manch ein Erwachsener hört nicht damit auf. Doch wer mit Metalldetektor und Spaten loszieht, riskiert ein Bußgeld. Denn wer tatsächlich auf einen Schatz stößt, muss strenge Regeln beachten und macht sich mitunter strafbar. Dem Archäologen Dr. Jonathan Scheschkewitz sind Raubgräber ein Dorn im Auge. Er wird in gerufen, wenn es in Baden-Württemberg um illegales Ausgraben geht. Aber nicht alles ist verboten und viele Schatzsucher leben ihren Traum. Wie viel Abenteuer steckt noch in der Schatzsuche?