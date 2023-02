Asteroiden – Die unterschätzte Gefahr?

Planet Wissen. . 58:40 Min. . Verfügbar bis 06.02.2028. SWR.

Über eine Million Asteroiden gibt es in unserem Sonnensystem. Ihre Größe reicht von einem Durchmesser von unter einem Meter bis zu knapp 1000 Kilometer. Auch wenn die meisten von ihnen auf ihren Umlaufbahnen weit ab von der Erde ihre Kreise ziehen, kommen uns einige trotzdem gefährlich nah. Planet Wissen blickt zurück in die Vergangenheit und fragt welche schicksalhaften Auswirkungen einer der größten Asteroideneinschläge auf das Leben auf der Erde hatte. Zudem gehen wir den Fragen nach, wie man sich auf Crashs mit Asteroiden vorbereiten kann oder ob man sie gar aktiv verhindern kann und was die Forschung von den Asteroiden lernen kann.