Das Wetter besser verstehen

Planet Wissen. . 58:58 Min. . Verfügbar bis 09.10.2025. SWR.

Seit Jahrtausenden versuchen Menschen, das Wetter zu verstehen und vorherzusagen. Computermodelle und Wetter-Apps, Bauernregeln und Wetterpropheten, die zum Beispiel Sägemehl verkosten – bis heute werden die unterschiedlichsten Methoden zur Wettervorhersage genutzt. Welche Wetterprognose ist am genauesten? Planet Wissen zeigt die Geschichte der Wettervorhersage und blickt in deren Zukunft. Diplom-Meteorologin und Wetter-Moderatorin Michaela Koschak erklärt in Planet Wissen außerdem die Phänomene am Himmel: Wie entstehen Wolken, Stürme und Regenschauer? Und wie wird der Klimawandel das Wetter von morgen bestimmen?