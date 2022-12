Der Kampf um den Sand – Neue Wege im Umgang mit dem begehrten Rohstoff

Sand ist einer der begehrtesten Rohstoffe der Welt. Der globale Sandbedarf ist gigantisch und hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Sand steckt im Beton der boomenden Megastädte in aller Welt und ist wichtig beim Küstenschutz. Wie müssen wir bauen, damit Städte auch in Zukunft noch wachsen können?