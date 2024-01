Dinosaurier & Co

Über 160 Millionen Jahre dominierten die Saurier das Leben auf der Erde. Ob die Dinosaurier an Land, die Meeressaurier in den Ozeanen oder die Flugsaurier in der Luft: Sie brachen sämtliche Größenrekorde. Wir haben die imposante Welt der Riesenechsen in Steckbriefen zusammengefasst.