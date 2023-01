Gesund schlafen

Planet Wissen. . 59:06 Min. . Verfügbar bis 09.01.2028. SWR.

Schlafstörungen können krank machen. Während des Schlafs räumt der Körper auf – zum Beispiel, indem er Stoffwechselprodukte abbaut oder Informationen weiterverarbeitet, die er während des Tages gesammelt hat. Wichtig für einen gesunden Schlaf ist die innere Uhr, die in jedem von uns tickt und die unseren gesamten Organismus beeinflusst. Drehen wir an ihrem Zeiger, etwa bei Schichtarbeit, kann das zu Schlafstörungen führen. Problematisch kann es werden, wenn man bei solchen Störungen zu Schlaf- oder Beruhigungsmitteln greift. Planet Wissen zeigt, wie wir den Takt für unser Leben wiederfinden und was hilft, wenn es mit der Nachtruhe einfach nicht funktioniert.