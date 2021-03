Mütter – Kinder, Karriere und noch viel mehr?

Planet Wissen . . 58:12 Min. . Verfügbar bis 31.03.2026. WDR.

Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen, ist für viele Frauen noch immer eine große Herausforderung. Verbringe ich genug Zeit mit meinen Kindern? Verdiene ich in meinem Job genug? Wie lässt sich die Arbeit im Haushalt gerecht aufteilen? Planet Wissen zeigt, was es heutzutage bedeutet, in Deutschland Mutter zu sein.