Nationale Wasserstrategie

Verheerende Dürren und katastrophale Starkregen werden immer häufiger. Deshalb hat die Bundesregierung im Frühjahr die Nationale Wasserstrategie vorgestellt. Die darin entwickelten Handlungsstrategien umfassen Maßnahmen zu Renaturierung, Stadtplanung oder Versorgungsinfrastruktur. Planet Wissen stellt die wichtigsten Strategien vor und wirft einen Blick in die Zukunft: Werden wir auch in zwanzig Jahren noch genügend Trinkwasser in Deutschland haben?