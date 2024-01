Optimismus – Eine Anleitung zum Glücklichsein

Planet Wissen. . 59:18 Min. . UT . Verfügbar bis 13.06.2028. ARD-alpha.

In Umfragen sieht die Mehrheit der Menschen in Europa die Zukunft ihres Landes eher pessimistisch. Gleichzeitig sehen aber 80 Prozent der Menschen ihre eigene Zukunft optimistisch und handeln auch so. Wie passen der Widerspruch von Optimismus für unser eigenes Leben und Pessimismus für die Gesellschaft zusammen?