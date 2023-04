Strom – Unser komplexes Lebenselixier

Planet Wissen. . 59:10 Min. . Verfügbar bis 21.04.2028. SWR.

Die steigenden Strom- und Gaspreise und die Debatte um die Strompreisbremse im Jahr 2022 machten eins klar: jeder einzelne muss sich hinsichtlich der dringend notwendigen Energiewende einschränken, mit Blick auf den Strom sind die Einschnitte besonders groß. Ein neues Stromzeitalter bricht an, Stromausfälle bis hin zum Black-out durch Überlast könnten zunehmen. Etwa, wenn zukünftig Solar und Wind mehr zur Verfügung stellen, als abgenommen werden kann. Planet Wissen beleuchtet die aktuelle und zukünftige Stromversorgung in Deutschland, die in Zeiten der Energiewende immer komplexer und komplizierter wird, aber ohne die so gut wie nichts geht.