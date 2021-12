Unser phänomenales Gehirn

Planet Wissen. . 58:33 Min. . Verfügbar bis 15.12.2026. SWR.

Im letzten Jahr haben wir uns in mehreren Sendungen mit unserem „Gehirn“ beschäftigt und wir hatten dazu ganz besondere Gäste eingeladen: Zum Beispiel eine Lernforscherin, die uns erklärt hat, was genau in unserem Gehirn passiert, wenn wir kreativ sind und warum einige von uns unter der Dusche die tollsten Ideen einfallen. Zu Gast war auch eine Psychologin, die uns von der unglaublichen Kraft unserer Gedanken erzählt hat, die uns sogar heilen kann. Unsere Sendung beginnt mit dem Gedächtnis-Forscher Prof. Martin Korte. Seine These: „unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind“. Das musste er uns natürlich, genauer erklären.