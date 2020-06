Wie die Alpen das Wetter beeinflussen – Unterwegs mit Sven Plöger

Planet Wissen. . 58:42 Min. . Verfügbar bis 27.05.2025. SWR.

Der Meteorologe Sven Plöger ist zu den Orten gefahren, an denen die Auswirkungen des Klimawandels in den Alpen besonders dramatisch sind. Geschmolzenes Wasser sammelt sich in gigantischen Bergseen oder tief im Gletscher, Felsen bekommen Risse, die Lawinen- und Erdrutschgefahr steigt. Der Süßwasserspeicher schwindet und die Vegetationsgrenze verschiebt sich immer weiter nach oben. Welche Chancen gibt es überhaupt, die Gletscher doch noch zu retten.