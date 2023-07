Wie umgehen mit Stress?

Wer unser modernes Leben als recht stressig empfindet, ist bei weitem nicht allein. Mittlerweile fühlt sich die Mehrheit der Deutschen regelmäßig gestresst. Das kollektive Stresslevel ist so hoch, wie schon lange nicht mehr. Und das ist ein Problem für die körperliche und psychische Gesundheit. Aber was ist eigentlich Stress? Wie entsteht er? Gibt es beim Stress Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Neuste Forschungen zeigen, dass Stress ansteckend ist. Zudem zeigt sich, dass es nicht nur den individuellen Stress gibt, sondern auch einen gesellschaftlichen Stress. Wie äußert sich dieser? Und vor allem: Wie geht man am besten damit um?