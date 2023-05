Wie viel Krankheit ist gesund?

Gesundheit, heißt es oft, ist das Wichtigste im Leben. Krankheit, egal in welcher Form, gilt es demnach zu vermeiden. Dabei können Infektionen, Entzündungen oder Stress die Widerstands- und Überlebensfähigkeit des Körpers verbessern. Haben Krankheiten dann vielleicht doch einen Sinn? Bei der Beantwortung dieser Frage spielt unser Immunsystem eine wichtige Rolle. Es wehrt Krankheitserreger ab, beseitigt Giftstoffe und Krebszellen und vieles mehr. Deshalb rückt das menschliche Immunsystem immer stärker in den Focus der Forschung. Längst ist es nicht in seiner gesamten Komplexität verstanden, trotzdem zeigt der Stand der Forschung schon jetzt: längst nicht jede Krankheit schadet uns. Planet Wissen zeigt Menschen, die an ihrer Krankheit wachsen und Forschende, für die Krankheiten auch Chancen bergen.