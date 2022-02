Video: Wie bitte – ein Löwenbaby kaufen?

Planet Wissen. . 08:28 Min. . SWR.

Löwenbaby "to go" – Tierhändler aus Osteuropa bieten Raubkatzen ab 2.500 Euro an. Der Handel mit Wildtieren bewegt sich oft im Graubereich zur Illegalität. Der Tierschutz bleibt dabei oft auf der Strecke und auch die Folgen für den Artenschutz sind verheerend. | video