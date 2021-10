Video: Pflegekräfte unter Druck – Neue Konzepte gegen den Pflegenotstand

Mit der Corona-Krise wird es deutlicher denn je, wie wichtig das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altersheimen ist. Es fehlt an Pflegekräften, aber auch an der Umsetzung neuer Konzepte in Ausbildung und Praxis. Kann die Akademisierung der Pflege neue Perspektiven eröffnen? Werden Technologie und Digitalisierung die Pflege verbessern? | video