Video: Spuren von Leben

Planet Wissen. . 02:14 Min. . ARD-alpha.

In einem Stein in Québec, Kanada, wurden die bisher ältesten Hinweise auf Leben auf der Erde gefunden: Spuren von Bakterien, schätzungsweise vier Milliarden Jahre alt. Was verraten sie über den Ursprung des Lebens? | video