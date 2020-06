Alu, Papier, Plastik – Wir müssen weg vom Verpackungsmüll

Planet Wissen. . 58:13 Min. . Verfügbar bis 08.06.2025. ARD-alpha.

Ob Karton, Plastik, Kunststoff oder Glas, in keinem EU-Land wird so viel verpackt wie in Deutschland. Rund 19 Millionen Tonnen Verpackungsmüll fallen jedes Jahr an – Tendenz steigend. Dabei gibt es längst Lösungen weg von immer größerem Ressourcenverbrauch und immer höheren Abfallbergen.

Download Video: Alu, Papier, Plastik – Wir müssen weg vom Verpackungsmüll.