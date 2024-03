Bin ich schön? Was Schönheitsideale über uns aussagen

Planet Wissen. . 58:04 Min. . UT . Verfügbar bis 18.06.2026. ARD-alpha.

Wer bestimmt, was schön ist? Historisch betrachtet bezieht sich das Schönheitsideal immer auf das Unerreichbare. Es ist immer das am schönsten, was man nicht haben kann. In einer Gesellschaft, in der viele Hunger leiden, gilt also ein fülliger Körper als Ideal. In unserer heutigen Gesellschaft dagegen wird Schlankheit zum raren Gut. Wie können wir lernen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind?