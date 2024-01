Bitte zu Tisch – Warum gemeinsame Mahlzeiten so wichtig sind

Planet Wissen. . 57:00 Min. . UT . Verfügbar bis 12.01.2029. WDR.

Warum essen Menschen überall auf der Welt gerne in Gemeinschaft? Essen ist nicht nur die Notwendigkeit, Hunger zu stillen. Vielmehr genießen wir es, gesellig mit anderen zu speisen – ob zu Hause oder unterwegs. Was steckt hinter dieser Gewohnheit? Welche Bedeutung hat das gemeinsame Essen für uns und unsere Beziehungen? Was drücken wir dadurch aus und was haben wir davon?