Boom im Weltraum – Wird der Orbit zur Problemzone?

Planet Wissen. . 59:11 Min. . Verfügbar bis 08.04.2027. SWR.

Es boomt im Orbit: Innerhalb der nächsten 15 Jahren sollen zigtausend neue Satelliten in den erdnahen Umlaufbahnen ihre Kreise ziehen. Doch je mehr Satelliten um die Erde kreisen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Zusammenstößen. Die mögliche Folge: Ein von Weltraumschrott „verseuchter“ Orbit, in dem keine Raumfahrt mehr möglich wäre. Zusätzliche Dynamik entsteht durch die zunehmende militärische Nutzung des Weltraums. Friedensforscher prognostizieren deshalb eine Ausweitung militärischer Konflikte von der Erde auch ins Weltall. Wie also steht es um den Weltraumboom?