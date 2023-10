Das Kastensystem in Indien

Planet Wissen. . 02:31 Min. . Verfügbar bis 12.10.2028. WDR. Von Birgit Amrehn.

In Indien gibt es eine strenge Rangordnung, die Inderinnen und Inder in Gruppen einteilt. Das so genannte Kastensystem ist offiziell seit Jahrzehnten verboten, aber besonders auf dem Land prägt es immer noch die indische Gesellschaft.