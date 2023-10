Das Völkerschlachtdenkmal

Eines der bekanntesten Wahrzeichen Leipzigs liegt vor den Toren der Stadt: das Völkerschlachtdenkmal. Dieses riesige Denkmal erinnert an die so genannte Völkerschlacht von 1813, in der sich Heere Napoleons und die europäischen Verbündeten Russland, Preußen, Österreich und Schweden gegenüberstanden.