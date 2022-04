Der Einfluss der Influencer

Aus Sicht der Follower sind Influencer so etwas wie gute Freunde sind, die sie ständig an ihrem Leben teilhaben lassen. Für Unternehmen sind Influencer hingegen begehrte Werbebotschafter. Das Besondere aber ist, dass die Produktplatzierungen häufig so eingebettet sind, dass sie gar nicht als Werbung rüberkommen.