Der Sternenhimmel und seine Geheimnisse

Planet Wissen . . 57:55 Min. . UT . Verfügbar bis 19.09.2024. WDR.

Sterne sind für uns faszinierend. Was wissen wir über sie und was gibt es noch zu entdecken? Was genau sehen wir nachts über uns? Planet Wissen schaut heute in den Himmel und klärt, was Astronomen über die Sterne und unseren Planeten herausgefunden haben.

Download Video: Der Sternenhimmel und seine Geheimnisse.