Diabetes – die unterschätzte Gefahr?

Planet Wissen. . 59:01 Min. . Verfügbar bis 29.01.2026. SWR.

Mehr als sieben Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes – die meisten Typ 2, den sogenannten Altersdiabetes. Falsche Ernährung und Bewegungsmangel sind die Hauptursachen. Und es betrifft nicht nur ältere Menschen, zunehmend auch Jüngere. Besonders bedenklich: Die Krankheit entwickelt sich langsam, schleichend. Viele wissen lange überhaupt nicht, dass sie an Diabetes leiden. Kann mehr Aufklärung helfen die Krankheit zu vermeiden? Typ 1 Diabetes dagegen ist oft genetisch bedingt, nicht heilbar und tritt meist schon in Kindheitstagen auf. Wie kann man Diabetikern den Alltag erleichtern, worauf sollten sie achten? Antworten liefert Planet Wissen.