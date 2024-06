Die Banane – Liebling der Deutschen

Planet Wissen. . 04:23 Min. . UT . Verfügbar bis 10.11.2027. WDR. Von Birgit Quastenberg.

Kaum eine andere Frucht wird in Deutschland so viel verzehrt wie die Banane. Das liegt vor allem an ihren vielfältigen Eigenschaften: Sie ist leicht zu transportieren, gibt Energie und macht dazu auch noch satt.