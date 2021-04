Die Corona-Impfung – Unser Weg aus der Krise?

Seit Dezember 2020 ist der erste Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen, und es wird geimpft. Noch nie wurde ein Impfstoff so schnell entwickelt. Doch wie unterscheiden sich die unterschiedlichen Impfstoffe und wie wirken sie? Das Thema sorgt aber auch für viele Diskussionen in unserer Gesellschaft: Wer darf als erstes geimpft werden? Sind die Impfstoffe sicher sind oder muss man Schäden befürchten? Darf es Vorteile für Geimpfte geben?