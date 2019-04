Die fantastische Welt der Pilze

Pilze gelten als die großen Recycler in Ökosystemen. Sie zersetzen abgestorbenes Material und stellen Bäumen und Pflanzen so immer wieder Nährstoffe, Mineralien und Wasser neu zur Verfügung. Im Gegenzug bekommen sie dafür Energie in Form von Zucker. Viele leben in Symbiose mit Pflanzen, aber auch Tieren, zu beiderseitigem Vorteil. Auch wir Menschen profitieren von ihnen – ohne Pilze kein Brot, kein Bier, kein Wein!