Die heilende Kraft der Tiere

Planet Wissen. . 58:57 Min. . Verfügbar bis 14.09.2026. SWR.

Tiere verfügen über einzigartige Eigenschaften und Fähigkeiten. Ihr Geruchssinn hilft, Vermisste zu finden, Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder sogar Corona-Viren aufzuspüren. Tiergifte, in der richtigen Dosis, können für Menschen wirkungsvolle Heilsubstanzen sein, oder auch Grundlage für die Entwicklung von Medikamenten. Schon Siegmund Freud setzte in der Psychotherapie auf die emotionale Wirkung von Tieren auf Menschen. Was können Tiere als "Therapeuten" leisten? Und wo liegen die Grenzen?