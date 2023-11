Die Wüsten der Erde

Planet Wissen. . 01:57 Min. . Verfügbar bis 10.11.2028. WDR. Von Britta Schwanenberg.

Gut ein Fünftel der Erde ist von Wüsten bedeckt. Wenn wir an Wüsten denken, dann meist an Sand, Hitze, Palmen und Kamele – dabei nehmen Sandwüsten nur einen geringen Teil aller Wüstenflächen ein. Stein- und Felswüsten sind zum Beispiel viel verbreiteter als Sandwüsten. Und die größten Wüsten der Erde sind so genannte Kältewüsten wie die Antarktis und die Arktis.