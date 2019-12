Echte Risiken, falsche Ängste – Wie schütze ich mich?

Planet Wissen. . 58:54 Min. . Verfügbar bis 12.12.2024. SWR.

Manche Menschen haben Angst vor Spinnen, andere vor dem Fliegen oder vor terroristischen Anschlägen. Oft fürchten wir uns vor dem Falschen, weil wir Risiken falsch einschätzen. Das liegt nicht nur an Statistiken, die kompliziert zu lesen sind, sondern auch an sozialen Netzwerken, die vor allem negative Schlagzeilen verstärken. Planet Wissen zeigt, was wir tun können, um Risiken richtig zu bewerten und keine falschen Ängste zu entwickeln. Außerdem geht es um Versicherungen – in welcher Lebensphase wir uns vor welchen Gefahren schützen sollten und wie wir die Tricks von Versicherungsvertretern durchschauen können.